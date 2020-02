MTU Maintenance ouvre un bureau à Dubaï

MTU Maintenance est désormais plus visible à Dubaï. L'atelier MRO vient en effet d'ouvrir un bureau commercial permanent à proximité de l'aéroport de Dubaï. Objectif : concrétiser une présence face à une demande croissante de la part des compagnies aériennes du Moyen-Orient pour des visites d'atelier sur moteurs CFM56 et V2500 ainsi que sur GE90. La région compte l'un des plus gros parcs de Boeing 777 au monde. Emirates, à elle seule, en a plus de 120 exemplaires en flotte. Et de son côté, Qatar Airways en a 78 dans ses différentes versions. "Nous avons plus de 20 clients dans la région", souligne Sami Ben-Kraiem, directeur Marketing et ventes pour le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est de MTU Maintenance. En augmentation, les visites sur CFM56 et V2500 sont traités par les ateliers de MTU Maintenance à Hanovre et Zhuhai.