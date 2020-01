Métiers de l'aérien : 800 contrats en alternance

Le CFA des Métiers de l'Aérien propose pour la rentrée 2020 pas moins de 800 contrats en alternance dans les métiers de l'aérien et pour les découvrir est organisée une journée Portes Ouvertes sur le site flambant de Paris-Le Bourget. Ouvert depuis septembre 2019, le site accueille la direction et la plupart des collaborateurs du CFA des Métiers de l'Aérien, 700 apprenants des filières techniques et tertiaires ainsi que des stagiaires en formation continue, parmi lesquels 250 futurs PNC. Spacieux, moderne et lumineux, sa cafétéria, ses 19 classes et ses 1 000 m2 d’ateliers sont équipés de matériels neufs. Le hangar de 2 100 m2 abrite deux nouveaux aéronefs : le Falcon 50, avion d’affaires Dassault Aviation et l’hélicoptère Super Puma d'Airbus Helicopters, pièces maîtresses du plateau technique permettant d’organiser les Travaux Pratiques. La journée Portes Ouvertes sera donc l'occasion de visiter ce plateau technique, d'assister aux conférences sur les métiers de l'aéronautique et de l'aérien, de rencontrer les entreprises partenaires du CFA des Métiers de l'Aérien, les enseignants et les apprentis. L'occasion aussi de s'inscrire aux pré-sélections. Il vaut mieux donc venir avec son CV.

Autrement le 25 mars sera une autre opportunité puisqu'une deuxième journée Portes Ouvertes sera organisée cette fois sur le site de Toussus-Le-Noble qui compte deux bâtiments avec une capacité d'accueil de 240 apprenants et un plateau technique qui abrite notamment un Dassault Aviation Mystère 20 et les avions de l'aéro-club. Sur le total des 800 contrats d'apprentissage proposés, 300 concernent des formations techniques en deux ans. Soit 50 pour préparer le BTS Aéronautique, 50 pour préparer le diplôme de mention complémentaire aéronautique option Avion à moteur à turbine ou l'option Hélicoptère à moteur à turbine et 200 pour préparer le diplôme du Bac Pro aéronautique, option Systèmes, option Avionique ou option Structure pour le métier de mécanicien(ne) aéronautique. Enfin, les 500 autres contrats d'apprentissage proposés se répartissent sur le diplôme mention complémentaire accueil dans les transports pour le métier d'agent d'escale (250) et la préparation au CQP de personnel navigant commerciaux (PNC). Pour en savoir plus : www.afmae.com