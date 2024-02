MRO : Vueling intègre le programme Skywise d’Airbus

La compagnie espagnole Vueling, membre du groupe IAG, a annoncé qu’elle avait intégré la technologie prédictive d’Airbus, « Skywise Predictive Maintenance », dans son processus de digitalisation de la maintenance de sa flotte. L’objectif est de mieux anticiper et planifier la maintenance non programmée de sa flotte, parvenant ainsi à une meilleure optimisation de ses opérations.

Au cours des dernières années, Vueling a construit un écosystème basé sur l’intelligence artificielle pour relever les principaux défis de l’efficacité opérationnelle de la maintenance. Dans le cadre de cette stratégie, le projet a commencé par la numérisation en masse des données des avions et des moteurs. Ce processus améliore la planification de la maintenance, optimise l’exécution des tâches planifiées et synchronise les plans de flotte, la capacité et la disponibilité pour l’exécution des tâches de maintenance. Tout cela avec une surveillance en temps réel de la maintenance en cours, entraînant une gestion beaucoup plus précise.

Technologie incorporée sur 53 avions

Le système « Skywise » permet à présent le suivi de l’état des avions en utilisant les modèles de données internes de la compagnie aérienne pour générer des alertes prédictives pour la maintenance des avions. De cette façon, la compagnie aérienne dispose d’une plus grande capacité à optimiser ses opérations en utilisant l’apprentissage automatique pour anticiper les évènements de maintenance non planifiés, ou d’autres exigences imprévues. La solution d’Airbus est le premier projet piloté par l’Airbus Digital (comprenant Delta TechOps, General Electric et Airbus) pour combiner différents algorithmes de maintenance prédictive. De cette façon, Vueling a déjà incorporé sur 53 avions une technologie qui couvre une large gamme de composants pour aéronefs et moteurs produits par différents fabricants et qui constitue un système de maintenance prédictif testé avec plus de 200 algorithmes qui couvrent différents systèmes de l’avion.