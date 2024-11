MRO : Turkish Technic et SunExpress renforcent leurs liens

Turkish Technic, l'un des principaux fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), a récemment signé deux accords importants avec SunExpress Airlines, une coentreprise de Turkish Airlines et de Lufthansa.

Assistance pool de composants et révision et rechange pour les trains d'atterrissage

Le premier accord porte sur l’assistance complète au pool de composants, permettant à SunExpress d'accéder au vaste inventaire de Turkish Technic et à des solutions de composants sur mesure. Ce service couvrira à la fois les flottes de Boeing 737NG et Boeing 737MAX, garantissant une disponibilité optimale des composants et minimisant les temps d'immobilisation des avions. En outre, un second accord couvrira la révision complète des trains d'atterrissage et les opérations de rechange pour la flotte Boeing 737NG de SunExpress. Avec ces accords globaux, Turkish Technic soutient la continuité opérationnelle et la préparation de la flotte de SunExpress, tandis que SunExpress renforce sa capacité à fournir des services ponctuels et fiables à ses clients.

Dans le cadre de ce partenariat de plusieurs décennies, Turkish Technic a fourni à SunExpress des services de maintenance de base, d'assistance aux pools de composants et de trains d'atterrissage. Ces nouveaux accords soulignent non seulement la durabilité de cette collaboration, mais reflètent également l'engagement de Turkish Technic à fournir des services MRO de qualité supérieure adaptés aux besoins évolutifs de ses partenaires commerciaux.