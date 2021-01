MRO : Textron Aviation choisit le service Cassiopée de Safran E&D

Service Cassiopée sur les Cessna Citation CJ4

Les jets d'affaires Cessna Citation CJ4 équipés de boitiers d'acquisition ARes II et produits par Textron Aviation pour pouvoir disposer du service d'analyse des données de vol "CassiopéeTM Flight Data Monitoring" développé par Safran Electronics & Defense, filiale du groupe Safran.

LinxUs FDM de Textron Aviation

Egalement dénommé Flight Operations Quality Assurance (FOQA), le service "permet aux opérateurs de tirer pleinement profit de leurs données de vol via le service LinxUs FDM de Textron Aviation. En effet, une connaissance approfondie des pratiques opérationnelles courantes leur permet d'identifier très rapidement les potentiels évènements à risque pour garantir la sécurité de l’avion et de ses passagers", indique Safran Electronics & Defense.

Panorama complet des opérations

Et de poursuivre : "l'interface utilisateur de CassiopéeTM offre un panorama complet de toutes les opérations grâce à la visualisation de l’ensemble des données, notamment la notification automatique des événements, la trajectoire de vol, les commentaires et rapports de l'équipage, les statistiques opérationnelles et plus encore. En complément de l'analyse classique des événements, les équipes d'experts CassiopéeTM peuvent fournir des analyses fines et détaillées des paramètres de vol".