MRO : Safran Nacelles se renforce dans la maintenance

Près de six ans après avoir été désigné centre d’excellence en maintenance et réparation de Safran Nacelles, le site de Pont-Audemer poursuit sa montée en puissance. L’augmentation des cadences des avions commerciaux dont l’Airbus A320neo et le lancement de nouveaux programmes dans le domaine de l’aviation d’affaires lui ouvrent de nouvelles perspectives.

Pont-Audemer : une place de choix Même si la filière du MRO reste encore à développer en Normandie, elle comprend deux leaders dans leurs secteurs respectifs, à savoir Safran Nacelles et Revima. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement pour Safran Nacelles puisque le site de Pont-Audemer (Eure) est situé à