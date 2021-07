MRO : Safran continue sur les H225 malaisiens

Le GSP de Safran Helicopter Engines

Safran Helicopter Engines et Global Turbine Asia (GTA) ont renouvelé leur contrat de partenariat pour la maintenance des moteurs Makila 2A en service au sein de l’Armée de l'air royale de Malaisie (RMAF). Ces 30 moteurs Makila, qui équipent la flotte d’hélicoptères H225M malaisienne vont bénéficier du contrat de soutien Global Support Package (GSP) du motoriste et qui fait partie de la gamme EngineLife® Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d’hélicoptères.

Maintenance sur place par GTA

Ce renouvellement montre que le partenariat a montré son efficacité pour répondre au besoin de disponibilité de la RMAF depuis 2014. La maintenance de ces moteurs sera réalisée par GTA, un centre de maintenance certifié qui réalise le soutien de tous les moteurs civils et militaires en Malaisie. GTA, en partenariat avec Safran, assurera la maintenance et la réparation des moteurs en atelier, ainsi que la gestion des inventaires et fournira également une expertise technique afin de maintenir la disponibilité de la flotte.