MRO : Sabena Aerospace reprend des filiales de Lufthansa Technik

Sabena Aerospace rachète des activités de Lufthansa Technik

L'atelier MRO Sabena Aerospace, chapeautée par la holding BlueBerry qui contrôle aussi Sabca, a décidé de reprendre un certain nombre d'activités de Lufthansa Technik. Tout d'abord, la filiale belge, Lufthansa Technik Bruxelles, implantée sur les aéroports de Zaventem, Charleroi et Maastricht. Est également rachetée LTMI qui gère les activités de maintenance en ligne de Lufthansa Technik pour les clients hors d'Allemagne avec des opérations à Amsterdam, Palma de Majorque, Johannesbourg, Cape Town, Tel Aviv et Kigali.

Acquisition finalisée en 2022

Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération concernant d'éventuels services de maintenance en ligne sur d'autres sites dans le monde, indique Sabena Aerospace dans un communiqué de presse. L'acquisition devrait être achevée d'ici la fin du premier trimestre de 2022 et au terme de l'opération, Sabena Aerospace doublera son effectif. "L'acquisition des filiales de Lufthansa Technik est conforme à notre stratégie et s'inscrit dans le cadre des activités de Sabena Aerospace", déclare Stéphane Burton, directeur général de Sabena Aerospace.

L'Etat belge soutient l'opération

La holding Blueberry compte un actionnaire de poids : la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), le bras financier de la Belgique et qui détient 49,99% du capital. Objectif annoncé lors de la création de Blueberry en juin 2020 : créer le "premier écosystème belge dédié au développement durable de l'industrie aérospatiale réunissant des entreprises de haute technologie tournées vers l'avenir". Et cela passe aussi par la MRO et le MCO puisque Sabena Aerospace est aussi sur le militaire.