MRO : rififi dans la pièce détachée pour moteurs CFM56

CFM International dépose plainte contre AOG Technics

Au terme d'une enquête interne et auprès de ses clients, CFM International, filiale conjointe de GE Aerospace et de Safran Aircraft Engines, a déposé plainte contre la société britannique AOG Technics pour avoir "falsifié de nombreux certificats d'autorisation de mise en service de pièces" de moteurs CFM56 qui équipent un grand nombre de moyen-courriers des familles Airbus A320ceo et Boeing 737NG. "Dans chaque cas, l'organisme identifié comme étant le fabricant a confirmé qu'il n'avait pas produit le certificat et qu'il n'était pas l'auteur de la pièce", avait indiqué l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA ou EASA en anglais) au début du mois d'août.

68 moteurs CFM56 identifiés

Le motoriste a réussi à identifier 68 CFM56 équipés de composants faussement certifiés après avoir mis au jour "72 documents de certification de navigabilité falsifiés couvrant 50 références de pièces fournies par AOG Technics pour le CFM56". De leur côté, les autorités britanniques de l'aviation civile avaient indiqué, le 4 août dernier, enquêter sur "un grand nombre de pièces suspectes non approuvées " fournies par AOG Technics et certains composants "portant de faux certificats de navigabilité avaient été trouvés sur des moteurs équipant des avions immatriculés au Royaume-Uni".

AOG Technics, Sunwave Solutions, Kensho Group Ltd

Sur le très officiel site des sociétés enregistrées au Royaume-Uni, AOG Technics compte un "director", José Alejandro Zamora Yrala, citoyen britannique. Le patronyme est aussi porté au Venezuela. Jusqu'au 24 janvier 2023, le "director" de AOG Technics (depuis le 17 février 2015) était aussi "director" de Sunwave Solutions Ltd (depuis le 10 mai 2021) et de Kensho Group Ltd (depuis le 29 janvier 2021). Cette dernière société a été dissoute le 24 janvier 2023. Sunwave Solutions compte, toujours selon le registre britannique des sociétés, un directeur commercial, de nationalité colombienne.