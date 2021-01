MRO : Regio Lease rachète Savina Technic

Regio Lease et Savina Technic : des savoir-faire complémentaires

Regio Lease vient de racheter la société Savina Technic, implantée à Argy dans la Région Centre. Créée en 2011, Savina Technic est spécialisée dans la boroscopie et les "blending repairs" de moteurs (CFM 56, V2500, Pratt & Whitney Canada, Rolls-Royce, General Electric) et d'APU ou groupes auxiliaires de puissance (Hamilton Sundstrand, Honeywell, AlliedSignal Aerospace). Un acteur discret mais actif du secteur de la MRO et qui vient compléter les activités de Regio Lease, société de conseil en gestion de la navigabilité créée en 2003, basée à Orly avec 3 pôles d’expertise : la gestion et le maintien de la navigabilité pour des avions opérés ou en stockage, la revue du maintien de la navigabilité, et le conseil pour les immatriculations et des transitions d’aéronefs entre deux compagnies locataires successifs. Avec à chaque fois, du process MRO.

Le Groupe Avico actionnaire de Regio Lease

Présidée par le très actif mais tout aussi discret Laurent Le Minh Loc, Regio Lease génère un chiffre d'affaires annuel de 6 M€ et compte un nouvel actionnaire depuis le mois de décembre 2020, le groupe Avico présidé par Mourad Majoul et premier courtier français et acteur majeur de l’affrètement en Europe. Là encore, de "vieilles connaissances" avec une évidente complémentarité. Le groupe Avico a pris 30 % du capital de Regio Lease et cette arrivée donne à cette dernière non seulement l’apport des conséquents relais commerciaux d’Avico mais aussi de "créer de nouvelles synergies, pour proposer de nouveaux services aux compagnies aériennes, aux loueurs et aux investisseurs dans les actifs aéronautiques, intégrant et adressant l’ensemble des problématiques des propriétaires et d’opérateurs d’avions, sur l’ensemble du cycle de vie des aéronefs et de leur exploitation". Là encore des savoir-faire complémentaires.