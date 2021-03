MRO : Liebherr et Air France-KLM, partenaires en Chine

AFI-KLM E&M Components China et Liebherr-Aerospace & Transportation SAS and Liebherr China viennent de finaliser un accord commercial en vertu duquel AFI KLM E&M Components China rejoint le réseau de services de Liebherr en Chine pour assurer le test, la réparation et la révision des contrôleurs avioniques Airbus A320 et Airbus A330, conçus et fabriqués par Liebherr. Le centre de MRO de AFI KLM E&M à Shanghai devient ainsi le "centre de réparation et partenaire dédié" pour les services MRO concernant ces contrôleurs avioniques.

AFI-KLM E&M Components China étend ses capacités

Avec la croissance continue de la flotte d'Airbus en Chine, AFI-KLM E&M Components China et Liebherr vont ainsi renforcer leur coopération afin de fournir les meilleurs services à leurs clients respectifs dans le pays. Basée à Shanghai, AFI-KLM E&M Components China, filiale à 100% d'AFI-KLM E&M, a été lancée en 2013, avec la réparation des composants avioniques comme activité initiale. AFI-KLM E&M Components China a été certifiée par la CAAC (Autorité de l'aviation civile chinoise) en novembre de la même année, puis a obtenu l'agrément AESA Part 145 en 2015, et une licence FAA 145 de centre de réparation en 2017. Proposant déjà des capacités de réparation et des services logistiques pour une large gamme de composants pour les flottes Airbus A320 et A330, ainsi que pour le Boeing 737, AFI-KLM E&M Components China développe aussi des capacités de réparation pour les Boeing 777 et 787.