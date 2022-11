MRO : Les moteurs Pratt & Whitney GTF™ équipent le premier avion A321neo de Korean Air

Korean Air: premier Airbus A321neo équipé des moteurs Pratt & Whitney

L'avion est le premier d'un maximum de 50 A321neo pour lesquels la compagnie aérienne a sélectionné des moteurs GTF en 2020. En 2021, Korean Air a rejoint le réseau MRO GTF de Pratt & Whitney, fournissant des capacités de démontage, d'assemblage et de test pour les moteurs GTF de la famille A320neo."Nous sommes ravis de recevoir notre premier A321neo, qui sera un grand atout pour notre flotte, notre réseau et nos passagers", a déclaré Soo Keun Lee, vice-président exécutif et directeur de la sécurité & des opérations de Korean Air. "Cet A321neo de nouvelle génération, économe en carburant, portera l'expérience de nos clients à un niveau supérieur."

Korean Air et Pratt & Whitney ont entamé leurs relation il y a plus de 60 ans

Korean Air et Pratt & Whitney ont entamé leur relation il y a plus de 60 ans, en faisant voler des Boeing 707 équipés de moteurs JT3D. Pratt & Whitney motorise plus de 70 appareils de la compagnie aérienne, notamment des Airbus A220 équipés de moteurs GTF, ainsi que des Airbus A330, Boeing 747 et 777. Korean Air exploite également une flotte de 10 Airbus A380 propulsés par le moteur GP7200 d'Engine Alliance, une coentreprise entre Pratt & Whitney et General Electric. "Korean Air devient la cinquième compagnie aérienne à exploiter deux flottes différentes d'avions propulsés par le GTF", a déclaré Rick Deurloo, président des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. "Pratt & Whitney occupe une position unique pour répondre aux besoins des compagnies aériennes sur l'ensemble des dernières flottes de monocouloirs, les moteurs GTF équipant des appareils transportant de 96 à 244 passagers et parcourant jusqu'à 4 700 miles nautiques."

Avantage du moteur GTF de Pratt & Whitney

Le moteur GTF de Pratt & Whitney est le seul système de propulsion à engrenages offrant des avantages de durabilité à la pointe de l'industrie et des coûts d'exploitation fiables et de classe mondiale. Il offre le meilleur rendement énergétique et les plus faibles émissions de gaz à effet de serre pour la famille Airbus A320neo. Les avions équipés du GTF réduisent leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2 de 16 à 20 %, leurs émissions de NOx de 50 % et leur empreinte sonore de 75 %.* Certifiés pour fonctionner avec 50 % de carburant aviation durable (SAF) et testés avec succès avec 100 % de SAF, les moteurs sont capables de produire des émissions de carbone encore plus faibles, ce qui aidera le secteur à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. L'architecture révolutionnaire de la soufflante à engrenages du moteur est le fondement de technologies aéronautiques plus durables dans les décennies à venir, avec des avancées comme le moteur GTF Advantage™ de Pratt & Whitney et au-delà.