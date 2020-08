MRO : Leonardo se renforce en Afrique du Sud

Un atelier déjà agréé Leonardo

Leonardo rachète l'atelier MRO sud-africain Precision Aviation Services implanté sur l'aéroport Wonderboom situé au nord de Pretoria. L'ensemble représente une surface totale de 2 275 m2 dont 450 m2 d'atelier et de magasin pour pièces détachées. Precision Aviations Services était déjà atelier agréé Leonardo pour la famille d'hélicoptères du constructeur italien. Ce dernier compte sur ce rachat pour améliorer son soutien maintenance à ses clients civils ainsi que la disponibilité pièces détachées.

Plus de 120 hélicoptères à servir

Le parc d'hélicoptères Leonardo en service en Afrique sub-saharienne dépasse les 120 appareils et cette prise de contrôle permet à la société italienne de rationaliser et développer ses services MRO sur l'ensemble des modèles de sa famille AW : AW119, AW109 ainsi que AW139, AW169 et AW189. Voire même le SH09 Kopter racheté au début de l'année 2020.