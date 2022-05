MRO : Leonardo implante une base hélicoptères sur l'aéroport du Bourget

Centre MRO hélicoptères sur l'aéroport du Bourget

L'aéroport du Bourget connaît un regain d'activité industrielle en cette sortie progressive de pandémie. A la décision de Bombardier d'étendre la surface de son hangar dédié MRO pour ses familles de jets d'affaires s'ajoute l'implantation de Leonardo qui a ouvert un centre MRO hélicoptères sur l'aéroport du Bourget. Au total, 2000 m2 de surface couverte, hangar, ateliers et bureaux qui permettent de venir en soutien des clients des flottes d'AW109, AW169 et AW139en service en Europe. Viendra dans un deuxième temps, le soutien à l'AW189 et des services dédiés sur les versions VIP/Corporate des hélicoptères.

Une base commerciale de plus de 310 appareils

Leonardo revendique plus de 900 hélicoptères en version VIP/Corporate en service dans le monde dont plus de 310 exemplaires sont basés en Europe. Le centre MRO va donc permettre à Leonardo d'être au plus près de ses clients et donc d'être plus réactif. L'hélicoptériste revendique 45 % du marché mondial des hélicoptères en version VIP/Corporate.

67 ventes annoncées pour Leonardo depuis le début 2022

Le constructeur italien a commencé l'année 2022 sur des chapeaux de roues. A fin avril 2022, il avait enregistré 61 ventes civiles et militaires annoncées (Cf. Version Premium du magazine Air & Cosmos). Hors contrats militaires (Autriche et Israël), cela donne 38 hélicoptères civils auxquels il faut ajouter les six ventes supplémentaires annoncées lors du salon de l'aviation d'affaires EBACE à Genève. Soit deux AW139 placés auprès d'un opérateur italien et d'un opérateur allemand non précisés avec livraisons pour le début 2023 ainsi qu'un AW109 Trekker acquis par un opérateur allemand pour livraison d'ici la fin de cette année. Enfin, Sloane Helicopters a recommandé trois AW109 GrandNew qui s'ajoutent aux trois exemplaires pris en mars ou avril 2022.