MRO : Bombardier renforce son empreinte sur l'aéroport du Bourget

Bombardier : 3 000 m2 de plus sur l'aéroport du Bourget

Avec des effectifs renforcés et 3 000 m2 de surface hangar en plus sur l'aéroport du Bourget, l'escale de maintenance en ligne de Bombardier se donne les moyens d'être encore plus efficaces et réactifs. Cette surface supplémentaire, qui permet au hangar de prendre en même temps trois Global 7500, accroît les créneaux de maintenance légère programmée, ainsi que ses services de maintenance non programmée, ses services sur avions immobilisés au sol (priorité AOG) et les services de stationnement actuellement fournis par l’escale de maintenance en ligne. Mais, l'empreinte de Bombardier sur l'aéroport du Bourget va continuer à s'étendre puisque les projets à court terme constructeur canadien comprennent également l’ajout de services de maintenance dans des ateliers de roues et de batteries d’accumulateurs.

Un aéroport du Bourget stratégique

"Nos capacités supplémentaires de maintenance légère et de maintenance en ligne et nos solutions de stationnement à cet emplacement stratégique (l'aéroport du Bourget/ndlr) viennent compléter notre offre existante de révision générale à Berlin et à Londres et assurer les clients de notre escale de maintenance en ligne déjà populaire du Bourget de pouvoir bénéficier dès maintenant d’un plus large éventail d’options supérieures de service dans la région", commente Anthony Cox, directeur Soutien à la clientèle de Bombardier. L'escale du Bourget est certifiée pour accueillir les Learjet 60 et Learjet 75, ainsi que pour les biréacteurs d’affaires des séries Challenger et Global, dont les Global 7500 et Challenger 3500.

Un réseau de 7 escales en Europe

Avec un nombre croissant de clients en Europe qu'il faut servir, Bombardier a bâti un réseau de sept escales européennes de maintenance en ligne ainsi que des nombreux établissements de service agréés. Sans oublier les centres de service Bombardier situés à l’aéroport de Berlin-Brandebourg et à l’aéroport de Londres-Biggin Hill qui offrent des services de révision générale. Les autres escales de maintenance en ligne de la région sont situées à Londres-Luton, au Royaume-Uni; à Linz, en Autriche; à Nice et à Cannes, en France; ainsi qu’à Milan et à Olbia, en Italie.