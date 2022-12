MRO : Jet Aviation annonce l'extension de ses capacités de maintenance au Boeing 777

Investir dans des outils spécialisés et une formation supplémentaires pour le Boeing 777

L'atelier MRO de Jet Aviation à Bâle est désormais agréé pour la maintenance lourde du Boeing 777 jusqu'à et y compris les contrôles à 15 ans. L'extension ces capacités de MRO a nécessité que la société investisse dans des outils spécialisés supplémentaires et une formation pour le Boeing 777 avec approbation fin 2022. "Cette extension de notre capacité pour le Boeing 777 à Bâle est une réalisation fantastique et cimente notre position en tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de maintenance pour les avions d'affaires à fuselage large et étroit", déclare Cyril Martiniere, VP MRO Europe et GM Bâle.

L'installation comprend six hangars totalisant plus de 36 700 m2

"Cela répond à la demande croissante du marché pour ces capacités à Bâle et démontre notre engagement à investir dans notre croissance en fonction des besoins de nos clients. Le Boeing 777 est une plateforme importante et nous sommes ravis de pouvoir offrir une maintenance lourde sur cet appareil à nos clients dans la région et au-delà. Je me réjouis d'accueillir d'autres 777 à Bâle à l'avenir." Jet Aviation Bâle détient l'agrément de maintenance pour plus de 50 types d'appareils et est un centre de service autorisé pour Airbus Corporate Jets, Boeing Business Jets, Gulfstream et Embraer. L'installation comprend six hangars totalisant plus de 36 700 mètres carrés, avec 13 500 mètres carrés supplémentaires d'ateliers, et peut accueillir des avions jusqu'à l'Airbus 380 et le Boeing 747.

Bâle propose aussi des aménagements VVIP sur tous les avions

"En tant que l'un des prestataires de maintenance de jets d'affaires les plus importants et les plus expérimentés au monde, nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients un tel éventail de services, de la maintenance de base lourde à la remise à neuf ou à la mise à niveau des systèmes, en passant par la maintenance en ligne, les services après-vente et l'AOG", déclare Jérémie Caillet, SVP regional operations EMEA. "La maintenance est l'une de nos activités principales dans la région EMEA, et cette extension du champ d'application est un exemple supplémentaire de notre engagement continu ". Jet Aviation Bâle offre également des finitions VVIP sur tous les avions à fuselage large et étroit, y compris le Boeing 777. Jet Aviation est une filiale à part entière de General Dynamics qui compte quelque 4'000 employés et 50 sites dans le monde. Les offres de Jet Aviation comprennent la gestion d'appareils, la vente d'appareils, l'affrètement, les achèvements, la défense, le FBO, la maintenance et le recrutement de personnel.