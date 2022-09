MRO : Hutchinson inaugure son nouveau centre après-vente "One Blagnac"

Trois expertises sur le centre MRO de Hutchinson

Hutchinson vient d'inaugurer son nouveau centre MRO implanté à Blagnac. Objectif : répondre à l’accroissement de l’activité MRO mais aussi Après-Vente pièces de rechange. Le site regroupe donc trois expertises : un bureau d’ingénierie & d’étude, un bureau commercial ainsi qu'un atelier de réparation et un centre de distribution de pièces de rechange agréés par les autorités de navigabilité aérienne telles que l’EASA, la FAA ou encore la CAAC. Hutchinson dispose déjà d'un réseau de centres de services répartis aux Etats-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est.

Agréments Part145 et DOA de conception

Comme le rappelle Norbert Langlois, directeur de Hutchinson Aerospace Services : “Hutchinson Aerospace Services regroupe et développe toutes les activités Après-Vente (Pièces de Rechange, Maintenance, Réparation et Entretien), non seulement liées au produits conçus et fabriqués par Hutchinson, mais également sur une multitude d’autres produits grâce à un savoir-faire et une expérience acquise au fil des ans". Et de poursuivre : "Hutchinson Aerospace Services dispose d’agréments PART145 de réparation et DOA (Design Organization Approval) de conception qui lui permet de concevoir et assurer la navigabilité de produits dans le domaine des cabines, des moteurs ou encore de l’aérostructure".