MRO : "Favoriser la circularité en réutilisant les pièces d'avions", Loïc Dunand, Airbus Avions commerciaux

Le recyclage et la réutilisation des pièces et matériaux issus du démantèlement des avions constituent un enjeu environnemental, économique, mais aussi stratégique, alors que les difficultés rencontrées par la supply chain allongent les délais de livraison de pièces neuves. Entretien avec Loïc Dunand, head of aircraft lifecycle chez Airbus Avions commerciaux et représentant du groupe au sein du board de TARMAC Aerosave.