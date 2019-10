MRO Europe 2019 : Safran Nacelles signe avec Virgin Atlantic pour les inverseurs de poussées des A330ceo

Safran Nacelles et la compagnie aérienne Virgin Atlantic ont profité du salon MRO Europe 2019 pour finaliser un contrat de MRO concernant les inverseurs de poussée de la flotte de 10 Airbus A330ceo. Le contrat comprendra la maintenance, la réparation et l'accès pool. Toutes les réparations se feront dans la station de réparation de Safran Nacelles à Pont-Audemer (Eure). Quatre inverseurs de poussée y ont d'ailleurs été déjà révisés. Cet accord de cinq ans témoigne de la confiance qui unit Safran Nacelles et Virgin Atlantic depuis le début de leur coopération, qui remonte à 2004.

Ce contrat est signé dans le cadre du programme NacelleLife propose une assistance sur l'ensemble des systèmes de nacelles d'avions de Safran Nacelles. Cette offre met à disposition des opérateurs des solutions adaptées à leurs besoins et à chaque étape importante de la vie de leurs flottes, depuis la préparation de l’entrée en service, en passant par les grandes visites d’entretien, jusqu’au retrait ou remise en opération des avions. Elle est conçue pour que les opérateurs maximisent l’exploitation de leurs appareils tout en minimisant les coûts de maintenance. "Nous avions une vraie demande d'avoir un programme qui soit en même temps simple et qui puisse s'adapter à leurs demandes", explique Olivier Savin, directeur du Support et Service Clients de Safran Nacelles.

Safran Nacelles espère à présent pouvoir atteindre une prochaine étape avec Virgin Atlantic, qui recevra ses premiers A330neo en 2021.