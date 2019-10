MRO Europe 2019 : la Région Occitanie pousse ses entreprises

Une fois de plus, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est présente au salon MRO Europe 2019 qui se déroule à Londres jusqu'au 17 octobre par le biais de son Agence de développement économique (AD'OCC). Implanté sur deux stands, le pavillon régional accueille 22 entreprises de la Région Occitanie sur la soixantaine de sociétés régionales spécialisées dans le secteur de la MRO. Les entreprises présentes au salon MRO Europe 2019 sont les suivantes : AAA (Assistance Aéronautique & Aérospatiale), Aerospace Valley, Aertec Group, Airplane Delivery, Air Support, Altitude Aerospace, BFM Aero, Donecle, ECM, Equip’Aero Services, Fleuret, Fly Dynamics, Gillis Aero / ADN Winding, Laroche Group, Latécoère Interconnection Systems, Mazères Aero Equipment, Next Aero Concept, Recaero Group, le Syndicat Mixte Pyrenia et l’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, T3S (Tecnic Sérigraphie Services), Tarmac Aerosave. Certaines de ces entreprises font l'objet d'articles dédiés dans notre numéro en anglais de 50 pages qui est actuellement distribué au salon MRO Europe 2019 ainsi que dans le numéro en français du 11 octobre. Et on ne se lasse pas de redonner leurs noms : Equip'Aero, Recaero, Donecle, Air Support, Airplane Delivery,...