MRO Europe 2019 : Embraer signe avec plusieurs clients européens et africains

Embraer a profité de la tenue du salon MRO Europe 2019 qui s'est déroulé à Londres du 14 au 17 octobre pour annoncer la finalisation ou l'extension de contrats avec plusieurs clients européens et un contrat avec un client africain. Ainsi, la compagnie suisse Helvetic Airways a étendu un contrat pool pour sept E190, le contrat actuel n'en couvrant seulement quatre. La française Pan Européenne Air Service dispose d'un contrat pool depuis dix ans et a renouvelé son contrat pour ses ERJ 135 et ses ERJ 145. La britannique Flybe, cliente pool depuis longtemps, a elle aussi renouvelé son contrat pour la flotte entière de ses E175 et de ses E195.

Par ailleurs, la compagnie zambienne Royal Air Charters a signé un nouveau contrat de support pour son ERJ-145.