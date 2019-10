MRO Europe 2019 : Delta et Airbus finalisent une alliance digitale

La maintenance prédictive prend de plus en plus d'importance dans le secteur MRO. Lors du salon MRO Europe qui se déroule à Londres jusqu'au 17 octobre, Airbus et Delta ont annoncé la finalisation d'une grande alliance digitale unifiant les savoirs accumulés par Airbus Services grâce à son portail digital Skywise et les compétences de Delta TechOps, la branche maintenance de Delta Air Lines. L'alliance couvrira les expertises des deux parties sur l'ensemble des secteurs de la maintenance avion, y compris les moteurs.

"Ce partenariat avec Airbus va développer les capacités de maintenance prédictive, mettant en conjonction la profonde compétence analytique de la plateforme Skywise d'Airbus et la riche connaissance technique et opérationnelle de l'équipe de maintenance prédictive de Delta. Nous avons hâte de mettre en oeuvre une plus grande efficacité de prédiction grâce à cette alliance", déclare Don Mitacek, vice-président de Delta TechOps.

"Ce partenariat digital est une première mondiale, couvrant toutes les compétences recherchées par les compagnies pour garder leurs avions opérationnellemant prêts. La maintenance prédictive, appuyée par Skywise, est maintenant largement acceptée par nos clients comme le meilleur moyen d'atteindre une compréhension profonde des problèmes opérationnels des avions, leur permettant de maintenir de hauts niveaux de disponibilité de leur flotte", précise Norman Baker, vice-président Solutions Digitales chez Airbus.

Cette alliance aura mis trois ans à être mise en place. Depuis octobre 2018, Delta a intégré la plateforme Skywise pour ses flottes d'Airbus A320 et A330 (plus de 400 avions). En juin de cette année, Delta et Airbus ont joint leur forces pour inclure l'Airbus A220 dans un programme de maintenance à l'heure de vol (FHS ou Flight Hour Services).