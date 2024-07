MRO : Ethiopian MRO et ATR tombent d'accord

C'est dans le cadre de l'édition 2024 du Farnborough Airshow que le constructeur de turbopropulseurs ATR et Ethiopian MRO, la filiale maintenance aérienne de Ethiopian Airlines, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention visant à développer les capacités de maintenance et de formation d'Ethiopian MRO pour les avions de type ATR. Cet accord stratégique marque une étape importante pour le développement de la présence d’ATR en Afrique et au Moyen-Orient, permettant d’accroître le soutien aux opérateurs locaux et de favoriser la croissance du marché.

131 ATR en Afrique et au Moyen-Orient

Cette coopération vise à explorer le développement des capacités de maintenance d’Ethiopian MRO pour les avions de type ATR et la constitution d’un stock local de pièces détachées, en vue de réduire le temps de réponse aux opérateurs dans la région. Elle portera également sur la formation de nouveaux pilotes d’ATR en collaboration avec l’école de pilotage éthiopienne. Grâce à ses importantes capacités de maintenance et de réparation d’avions, à son réseau international de livraison de pièces détachées, à ses multiples hubs sur le continent et à son université de formation aéronautique, Ethiopian MRO est un acteur-clé du marché de l’après-vente et le partenaire local idéal pour répondre aux besoins des 36 compagnies aériennes qui exploitent 131 ATR en Afrique et au Moyen-Orient.

Un représentant technique d'ATR déjà présent en Ethiopie

Alors que certaines parties de l’Afrique et du Moyen-Orient disposent de réseaux aériens régionaux florissants, où les turbopropulseurs jouent un rôle-clé pour les entreprises locales, le transport de marchandises et le tourisme, la région reste largement sous-connectée : 67 % des routes de moins de 500 miles nautiques sont exploitées une fois par jour ou moins, et ne représentent que 11 % des sièges. L’essentiel du trafic se concentre sur quelques grands axes bien desservis, tandis que les liaisons avec les villes secondaires diminuent. Les turbopropulseurs offrent une solution fiable et rentable pour les liaisons intérieures et sous-régionales, sans qu’il soit nécessaire de développer des infrastructures terrestres coûteuses à fort impact environnemental. Rappelons que ATR a établi fin 2023 un représentant technique de proximité en Ethiopie, en vue de créer plus de proximité avec ses clients.