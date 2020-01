MRO : EasyJet prolonge avec Safran Landing Systems

EasyJet a décidé de prolonger son contrat avec Safran Landing Systems pour la MRO des trains d'atterrissage de sa flotte d'Airbus A320. Le contrat avait été signé en 2017 et il est donc prolongé de trois ans et demi. Ce contrat couvre l’ensemble des services de révision et de maintenance qui seront effectués sur 68 trains d’atterrissage d'Airbus A320 entre janvier 2020 et juin 2023. Les interventions seront assurées par le site de maintenance et réparation de Safran Landing Systems à Gloucester (Royaume-Uni). "Ce nouveau contrat souligne clairement notre capacité à intervenir conformément aux normes de sécurité les plus rigoureuses en offrant le niveau de services, de qualité et de performance le plus compétitif. Il confirme également l’engagement d’EasyJet en faveur de notre site de Gloucester, ce dont les équipes de Safran Landing Systems sont très fières », commente Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems.