MRO : deux contrats pour AFI KLM E&M

AFI KLM E&M : la fin d'une année de disette ?

AFI KLM E&M vient d'engranger deux contrats de soutien avec deux jeunes compagnies aériennes asiatiques : Bamboo Airways et Air Premia. Une bonne nouvelle pour l'un des acteurs mondiaux de la MRO après une année de disette pour cause de pandémie. Le dernier contrat d'AFI KLM E&M remontait en effet au 13 décembre 2019. Passé par China Southern Airlines, le contrat à long terme portait sur le support équipements de 20 Airbus A350 nouvellement acquis. Le programme de maintenance inclut l’entretien, les réparations et les services logistiques. En plus de pools globaux à Paris, à Singapour et à Détroit, le transporteur chinois accède à un pool de pièces régional basé à Shanghai ainsi qu’à un Main Base Kit (MBK) à Guangzhou et Beijing.

Support équipements Boeing 787

Un an plus tard, les contrats passés par Bamboo Airways et Air Premia sont également dans le support équipements mais cette fois sur Boeing 787 que ces deux transporteurs ont choisi pour développer leurs réseaux long-courriers. Deux contrats à long terme qui portent sur un total de 24 Boeing 787 et comprennent réparation, logistique et accès aux pièces de rechange grâce aux stocks basés à Hanoi et Séoul et sur plusieurs pools AFI KLM E&M. Les deux compagnies aériennes bénéficient également de l'outil de maintenance prédictive Prognos développé par les équipes d'AFI KLM E&M.

La communauté numérique des opérateurs 787

Bamboo Airways et Air Premia rejoignent par la même occasion "La Communauté des opérateurs Boeing 787" créée en 2016 et qui s'organise autour d'une plateforme numérique qui est un espace où ils peuvent partager "leurs meilleures pratiques et leurs expériences opérationnelles, trouver des informations sur des sujets liés à l'exploitation et à la maintenance des 787, et organiser des événements et des webinaires futurs. Plus important encore, elle sera axée sur les rapports opérationnels, l'ingénierie et le partage d'informations sur les équipements, qui sont des indicateurs de fiabilité - tout cela promet de développer la maintenance prédictive, améliorer la maintenance préventive et les autres procédures MRO pour notre clientèle", souligne AFI KLM E&M.