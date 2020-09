MRO : Contrat Pratt & Whitney pour Sanad Aerotech

Atelier MRO sur V2500/Airbus A320ceo

Pratt & Whitney, International Aero Engines (IAE) et l'atelier MRO Sanad Aerotech viennent de prolonger leurs liens contractuels sur le soutien et la réparation des moteurs IAE V2500 qui équipent les Airbus A320ceo. Filiale du fonds souverain de l'Emirat d'Abou Dhabi Mubadala, Sanad Aerotech travaille avec d'autres motoristes : GE Aviation et Rolls-Royce. D'un montant de près de 240 M€, ce nouveau contrat renforce la coopération entre Pratt & Whitney et Sanad Aerotech dont les installations sur l'Abu Dhabi Airports Free Zone ont déjà assuré la maintenance et les réparations sur plus de 300 moteurs IAE V2500 depuis 2015.

Un marché de plus de 7000 moteurs

Avec plus de 7 000 moteurs installés sous ailes des Airbus A320ceo acquis par 190 loueurs et compagnies aériennes dans le monde, le V2500 est un marché MRO en pleine croissance et Sanad Aerotech a bien l'intention d'en être un des principaux acteurs. D'autant que pour cause de crise de transport aérien mondial, le V2500 a encore de belles années de propulsion devant lui. Les reports de livraisons qui affectent pour l'instant la famille A320neo proposée avec du Pratt & Whitney GTF font que la reprise du trafic se fera aussi avec de l'A320ceo.