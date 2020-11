MRO : China Southern passe à Cassiopée Alpha

La solution Cassiopée Alpha sur plus de 600 avions

China Southern Airlines vient de passer contrat avec Safran Electronics & Defense pour déployer la nouvelle plateforme logicielle de décodage et d'analyse des données de vol Cassiopée Alpha sur l'ensemble de sa flotte qui compte plus de 600 avions. Déjà cliente des premières solutions Cassiopée développée par Safran Electronics & Defense, China Southern Airlines a donc décidé de poursuivre avec la dernière génération. Motif : une nouvelle architecture très ouverte et une utilisation non dépendante de lieux particuliers. Avec à la clef, l’analyse quotidienne des données de chaque vol de la compagnie aérienne, de même qu’un suivi précis des paramètres de chaque avion. "China Southern Airlines pourra, de façon autonome sur son cloud, alimenter ses propres outils de data science et construire son programme de maintenance préventive et prédictive", indique Safran Electronics & Defense.

Décodage ultra rapide

Plus puissante, "Cassiopée Alpha assure une analyse fine, rigoureuse et approfondie des données de chaque vol et de chaque avion. Cette plateforme unique répond aux exigences de tous les métiers utilisant les données de vol : sécurité des vols, opération aérienne, maintenance et data science. Modulaire, ouverte, flexible et s’intégrant dans n’importe quel environnement digital, Cassiopée Alpha permet un décodage ultra rapide, puissant et simultané des données ainsi qu’une configuration personnalisée de nombreux algorithmes et alertes. La plateforme s’adapte aux différents besoins des utilisateurs et est capable de comprendre les différents types d’avions, quelle que soit la taille de la flotte", souligne Safran Electronics & Defense.