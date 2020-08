MRO : Barfield joue la carte du drone

Des avions aux drones

Barfield Inc., filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) dans les Amériques, est désormais un centre de réparation approuvée par Robotic Skies pour la réparation d’équipements d'aéronefs sans pilote à Louisville (Kentucky). Dans le cadre de ce partenariat, Robotic Skies et Barfield ont établi des programmes de support sur mesure à l'intention des opérateurs commerciaux des systèmes aériens sans pilote afin de soutenir la croissance rapide de cette technologie. «Nous sommes déjà équipés de bancs d'essai appropriés et avons l'expertise pour prendre en charge les drones», commente Hervé Page, PDG de Barfield.

200 stations MRO



Fondée en 2014, Robotic Skies est un réseau mondial de centres de services de maintenance pour les flottes commerciales de systèmes d'aéronefs sans pilote et compte désormais 200 stations de réparation certifiées indépendantes dans son réseau dans plus de 40 pays. Les programmes de services de la société répondent aux exigences réglementaires pour les opérations commerciales complexes telles que la livraison par drone.