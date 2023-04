MRO : ATR signe un accord de partenariat avec Swiss-AS

Données de maintenance d’ATR dans le logiciel AMOS

ATR et Swiss-AS, filiale à 100 % de Lufthansa Technik et spécialisée dans l’édition de logiciels MRO, viennent de conclure un partenariat qui permettra la digitalisation à plus grande échelle de la gestion de la maintenance au sein des compagnies aériennes. Dans le cadre de cette collaboration inédite entre un constructeur d’avions et une entreprise de logiciels MRO, les deux partenaires travaillent main dans la main pour améliorer et personnaliser l’intégration des données de maintenance d’ATR dans le logiciel AMOS, fourni par Swiss-AS aux opérateurs ATR.

Eviter la multiplication de systèmes indépendants

"L'objectif est de permettre aux compagnies aériennes de numériser leur gestion de la maintenance de façon efficace grâce à un logiciel adapté à leurs besoins et à leurs contraintes opérationnelles. Actuellement, l'intégration dans la solution logicielle des publications techniques fournies par l'équipementier incombe à l'opérateur. Cette démarche nécessite souvent le recours à l'utilisation de systèmes indépendants et à divers middlewares pour gérer l'intégrité et les révisions des données", explique ATR.

Un avion n'a de valeur que s’il vole

"Un avion n'a de valeur que s’il vole. Aux côtés de Swiss-AS, nous continuons à innover et à développer des solutions par le biais de la numérisation afin de mieux soutenir nos clients dans la gestion de leur flotte en service, y compris les systèmes techniques et logistiques. Ce partenariat intégrera les exigences de nos clients en termes de planification et de gestion de la maintenance avec une approche de bout en bout pour faire évoluer notre offre de services et de support.", commente Stefano Marazzani, Vice-président du Support et des Services client au sein d’ATR.