MRO : ATR et Air Algérie signent le premier contrat de documentation de maintenance digitale

Le constructeur de turbopropulseurs ATR et la compagnie aérienne Air Algérie ont signé le 16 janvier le premier contrat de documentation de maintenance digitale. Celui-ci vise à renforcer le système de documentation de maintenance de la compagnie et à optimiser les opérations de maintenance et d'ingénierie pour l'ensemble de sa flotte de 15 ATR.

Nouveau service proposé par ATR à ses clients, ce contrat de trois ans consiste à leur fournir des données brutes issues des publications de maintenance au format XML. Celles-ci sont ensuite téléchargées dans le système d’information de maintenance de la compagnie à l’aide d’AMOS, le système développé par SWISS-AS pour permettre une gestion digitale de la maintenance au sein des compagnies aériennes.

Grâce à cette coopération tripartite, Air Algérie optimisera son temps et son budget tout en améliorant la sécurité et la conformité. La compagnie aérienne sera en mesure de raccourcir les processus de révision, d'accélérer et de digitaliser la diffusion des publications, de réduire le temps de préparation des contrôles de maintenance, de normaliser la structure et le format de sa documentation, d'améliorer la cohérence de l'information dans tous les manuels d'avions, d'automatiser le suivi de la révision et le contrôle des documents, et ainsi de gagner du temps lors de la préparation des audits réglementaires.

Laïd Bouchama, directeur technique d'Air Algérie a déclaré : « Nous sommes fiers d’être le client de lancement de ce nouveau service qui nous aidera à simplifier nos procédures de maintenance quotidiennes, à réduire les temps d’immobilisation et à augmenter la disponibilité de notre flotte. Cette coopération tripartite nous permet à tous de bénéficier de la plus grande expertise en termes d’opérations au sol, de connaissances techniques et de digitalisation, au profit de nos passagers qui apprécieront la fiabilité de notre service. »