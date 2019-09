MRO APAC 2019 : ANA sélectionne la solution NacelleLife de Safran

All Nippon Airways a retenu la solution de services MRO de Safran Nacelles pour ses trois Airbus A380. Via NacelleLife et pendant dix ans, All Nippon Airways bénéficiera de la garantie OEM* sur les solutions de maintenance, réparation et entretien, développées à partir des données recueillies par les centres MRO de Safran Nacelles sur leurs équipements en service. La compagnie aérienne aura également accès à un stock partagé de pièces de rechange. Enfin, un stock dédié d’entrées d’air de rechange sera à disposition de l’opérateur à Honolulu, îles hawaïennes des Etats Unis au milieu de l’océan Pacifique. NacelleLife propose une assistance sur l'ensemble des systèmes de nacelles d'avions de Safran Nacelles. "Cette offre met à disposition des opérateurs des solutions adaptées à leurs besoins et à chaque étape importante de la vie de leurs flottes, depuis la préparation de l’entrée en service, en passant par les grandes visites d’entretien, jusqu’au retrait ou remise en opération des avions". Depuis le lancement de NacelleLife en 2018, Safran Nacelles a signé plus de dix contrats portant sur ce programme de maintenance avec plusieurs compagnies aériennes et autres opérateurs en Asie, Europe, en Amérique...