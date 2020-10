MRO : Airbus place sa formation numérique en Inde

L'outil de formation numérique d'Airbus

L'Institut indien d'aéronautique (IIA) dont le campus est implanté à New Delhi est devenu le client de lancement du logiciel de formation développé par Airbus. Baptisée "Airbus Competence Training for Academy", cette formation numérique vise à "familiariser les étudiants avec les technologies développées par Airbus et aux procédures de maintenance associées". L'outil est volontairement orienté sur un apprentissage opérationnel avec études de cas et une approche d'acquisition des connaissances par des scénarios très concrets.

Avions et moteurs en 3D

L'outil numérique comporte des représentations en 3D des avions Airbus, incluant un cockpit et des moteurs virtuels, ainsi qu'une inspection extérieure des appareils. Les différents scénarios proposés permettent aux étudiants d'apprendre à réaliser des interventions de maintenance sur les différents systèmes avion. Le tout s'accompagne de cours de familiarisation par le biais de didacticiels pour présenter et expliquer les avions et leurs systèmes.

Skill in India

La démarche d'Airbus et l'IIA s'inscrit dans l'initiative "Skill India" lancée par le gouvernement indien et qui vise le pays à se doter d'une main-d'oeuvre dans les secteurs stratégiques dont l'aérospatiale civile et militaire fait partie. "Cette formation d'Airbus s'inscrit dans le programme des autorités de l'aviation civile indienne et de la certification EASA Part 147 relatifs aux formations et aux écoles de maintenance aéronautique", indique Rahul Ranjan Singh, vice-président de l'IIA. "Ce partenariat est une des étapes que met en place Airbus pour préparer les talents aux secteurs de la maintenance et de l'ingénierie", commente Rémi Maillard, président d'Airbus Inde et Asie du Sud.