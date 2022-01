MRO : Airbus Helicopters ouvre un centre logistique près de Paris

Centre logistique MRO de 13 400 m2

Le nouveau centre logistique MRO d'Airbus Helicopters près de l'Aéroport de Paris/Charles de Gaulle vient officiellement de démarrer ses activités. Situé plus précisément dans la "zone d'affaires" AeroliansParis de Tremblay-en-France, ce centre dispose de 13 400 m2 de surface utile se répartissant en 1 000 m2 de bureaux et 13 000 m2 dédiés au traitement des pièces détachées pour hélicoptères civils et militaires (le communiqué de presse ne précise pas/ndlr). Derrière le mot "traitement" : réception, contrôle, stockage et redistribution des pièces.

Capacité de stockage : 30 000 pièces

Avec une telle surface utile, il n'est pas surprenant que la capacité de stockage soit de 30 000 pièces et que les 200 employés soient en situation de traiter un volume annuel de 200 000 entrées et sorties de pièces détachées. Les personnels sont à la fois Airbus Helicopters et Daher qui travaillent ensemble depuis 2011.

Un premier centre à Marignane

Le premier centre logistique MRO ouvert par Airbus Helicopters et Daher est en effet implanté sur le "Technoparc" des Florides à Marignane. La surface utile est plus importante (46 500 m2) mais l'architecte est le même, la société Barjane. Comme le rappelle Christoph Zammert, directeur Soutien & Service clients d'Airbus Helicopters : "ce nouveau site répond à notre ambition de mettre tous nos références logistiques MRO sous un même toit afin d'optimiser la gestion de nos flux et avoir la réactivité que nos clients attendent de nous".