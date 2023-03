MRO : Airbus Helicopters continue d'engranger des contrats de soutien HCare

Contrat HCare Classics pour les H120 de la Bundespolizei

La Bundespolizei vient de confier à Airbus Helicopters un contrat à long terme de soutien MRO pour sa flotte de dix Airbus H120 utilisés pour la formation de ses pilotes. Il s'agit d'un contrat HCare Classics qui assure la disponibilité des pièces détachées associée à la gestion de l'obsolescence et à du soutien technique. Récemment lancé, la formule HCare Classics s'adresse aux hélicoptères Airbus qui ne sont plus en production : H120, Dauphin, Puma et Gazelle. Des appareils dont le nombre total est évalué à plus de 1 800 unités réparties chez 750 opérateurs dans le monde.

Quatre opérateurs prennent du HCare In-Service

Airbus Helicopters avait peu de temps auparavant signé des contrats sous une formule différente, dite HCare In-Service, avec quatre opérateurs de H125 : le Français 2MH Jet Systems Group (six H125 concernés) et les trois Brésiliens Helisul (23 H125), Henrimar (six H125) et EFAI (deux H125). La palette des services assurés s'appuie sur de la pièce détachée à l'heure de vol (Part-By-the-Hour).

Déclinaison selon la formule HCare adaptée au plus près

Derrière la formule globale du HCare se décline plusieurs combinaisons de soutien MRO adaptée aux besoins des différents clients. Le HCare Classics porte sur les appareils qui ne sont plus produits, le HCare First est dédié aux hélicoptères Airbus en version "Corporate" ou ACH tandis que HCare In-Service est proposé aux côtés du HCare Initial et HCare Lifetime avec pour chacun des services selon les besoins exprimés par l'opérateur.