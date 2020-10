MRO : Air Methods prend de l'Airbus HCare

35 Airbus EC145 pour commencer

Le plus important opérateur d'hélicoptères civils au monde et le premier acteur des services d'évacuation médicale d'urgence (EMS) aux Etats-Unis vient de confier le MRO de son parc de 35 EC145 à Airbus Helicopters. Il s'agit d'Air Methods dont la flotte évacue en moyenne 70 000 personnes par an. Un contrat d'un montant de 24 M$ sur une durée de cinq ans. Air Methods a choisi l'option HCare Smart.

Les trois formules de l'Airbus HCare

La gamme HCare d'Airbus Helicopters comprend en effet trois niveaux de services : Easy, services à la demande sur catalogue; Smart et ses quatre options de services à l'heure; et Infinite qui comporte un engagement de pleine disponibilité des appareils couverts par le contrat. Le tout avec des experts disponibles 24h/24 et sept jours sur sept.

D'autres contrats à venir chez Air Methods

Ce contrat sur les EC145 devrait être suivi d'autres. Des négociations sont en cours pour étendre la formule HCare à d'autres modèles de la famille Airbus Helicopters en service au sein du parc d'Air Methods : H125, H130, H135 et H145.