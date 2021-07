MRO : accord entre Lufthansa Technik et Joramco

Lufthansa Technik en soutien de Joramco

Le protocole d'accord signé entre Lufthansa Technik et Joramco porte sur un volet soutien du premier au second en terme d'expertise technique et de solutions MRO. L'accord permet à Joramco, l'atelier de Dubai Aerospace Enterprise (DAE), de renforcer ses capacités internes et en échange à Lufthansa Technik de re-localiser sur le site de Joramco à Amman en Jordanie un certain nombre de pièces détachées nacelles moteurs pour stockage et réparations. Un accord de sous-traitance qui est aussi un échange de bons procédés. Comme le souligne Ziad Al Hazmi, président de Lufthansa Technik Middle East, "il est important que l'on se soutienne les uns les autres dans la crise actuelle.

Maintenance lourde des 737-800 de Flydubai

Joramco s'est vue confier en mars dernier la maintenance et les contrôles de type C de la flotte de Boeing 737-800 de Flydubai. Un contrat qui court sur huit mois.

Les contrats MRO du premier semestre 2021

A compter de ce numéro 2742 du 2 juillet, les abonnés à la version Premium digitale d'Air & Cosmos bénéficient d'une synthèse régulière des contrats MRO passés à travers le monde. Cette première synthèse porte sur le premier semestre 2021.