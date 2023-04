Motorisation hydrogène, la Chine avance

De l'électrique à l'hydrogène

Liaoning Ruixiang General Aviation Manufacture Company Limited est un constructeur aéronautique chinois qui se caractérise par sa capacité d'innovation. En 2012, la société avait débuté l'étude puis la conception d'un premier avion à motorisation électrique, de type monoplan biplace cote-à-cote, à aile haute et fuselage en fibres de carbone. Nommé RX1E, l'appareil a été produit au moins à deux exemplaires. Ce fut le premier avion de sport léger en composite et électrique chinois, avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. Mais depuis l'avionneur a poursuivi son exploration technologique et a fait voler le 25 mars 2023 le RX4HE, HE pour Hydrogen Engine. L'aéronef du constructeur chinois est dérivé du RX4E, lui-même avion électrique disposant de 4 places, actuellement cours de certification en Chine auprès de la CAAC.

Un bloc de 2 litres

Le moteur, de type à combustion interne, est un bloc modifié de 2 litres, développé conjointement par Ruixiang et le constructeur automobile FAW, avec l'appui de plusieurs centres de recherche et universités. Le moteur, aux évidentes origines automobiles, est turbocompressé et spécialement conçu pour utiliser l'hydrogène comme carburant. Il pourra potentiellement connaître une utilisation automobile également. FAW, anciennement First Automobile Works, est une entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction automobile. Elle produit des voitures, des bus et des camions. C'est le troisième constructeur automobile chinois, avec 3,080 millions de véhicules fabriqués en 2014. Reste que le monoplan à train fixe de 8,2 m de long et d'une envergure de 13,5 m peut transporter 4,5 kg d'hydrogène hautement pressurisé. Ainsi équipé, il bénéficie d'une heure d'autonomie de vol à une vitesse de croisière de 180 km/h. Ruixiang a l'intention d'utiliser ce démonstrateur pour faire avancer la recherche et l'application de l'aviation à hydrogène en utilisant l'hydrogène comme source directe de carburant.