MORFIUS, le drone anti-essaim qui embarque une arme à micro-ondes

MORFIUS, game changer de la lutte anti-drones ?

Le MORFIUS :

Lockheed Martin a récemment dévoilé une nouvelle solution C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems). Dénommée MORFIUS, il s’agit d’un drone intercepteur délivrant des ondes à haute fréquence pour neutraliser les drones adverses. Embarquée sur le fuselage avant, une charge utile électromagnétique lui permet de brouiller et de détruire les systèmes électroniques des drones ennemis et donc de les neutraliser instantanément. Lancé par un tube à partir de véhicules aériens, terrestres ou maritimes, le MORFIUS agit comme un multiplicateur de force. Plus-value appréciable de ce système, un seul lancement est suffisant pour neutraliser les drones adverses évoluant en essaims.

Basé sur une plateforme existante :

Le MORFIUS est basé sur la plateforme de l’Altius 600 construit par AREAI. Il affiche une endurance de 4 heures pour une vitesse supérieure à 120 km/h lors de la phase d’attaque. Polyvalent, il peut recevoir différentes charges utiles (EW, ISR, CUAS, Kinetic, SIGINT) pour un poids maximal de 28 kilos.

Future gamer dans la lutte anti-drones ?

Ce système récupérable et réutilisable est le résultat d’une décennie de recherche. Développé sur des fonds propres, Lockheed Martin espère attirer l'attention des forces américaines qui se sont lancées dans une véritable course à la lutte anti-drones. Son constructeur a affirmé travailler sur une nouvelle version discriminante qui n’endommagera plus les systèmes et drones alliées présents lors de l’impulsion de la charge électromagnétique du MORFIUS. D’architecture ouverte, ce système s'intégrera facilement aux réseaux de commandes et de contrôles. Néanmoins, aucune caractéristique technique n’a pour le moment été dévoilée.