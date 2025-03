Moove s'attaque au marché de l'aviation d'affaires nord-américain

Moove s'attaque au marché nord-américain

Moove est une jeune pousse dont l’ambition est d’élargir et faire redécouvrir les avantages qu’apporte l’aviation d’affaires aux chefs d’entreprise et autres industriels. Avec l’appui d’un acteur digital qui met en avant le gain de productivité et de temps, la société dispose d’un atout majeur pour (re)disposer « l’aviation d’affaires à la demande des pros » selon son propre slogan. Le moteur de réservation de Moove permet aux opérateurs d'opérer à la fois à la demande et au siège passager, grâce à une solution complète orientée vers les passagers. La plateforme comprend des portails passagers aux couleurs de l'entreprise et des applications natives, permettant une réservation autonome et une planification de voyage transparente. « Avec la double plateforme de Moove, nous aidons les opérateurs d'aviation d'affaires à optimiser leur parcours de réservation, à rationaliser l'organisation des navettes aériennes et à élever l'expérience des voyages d'affaires », a déclaré Arthur Ingles, cofondateur et PDG de Moove.

Avec Wonderful Aviation

« Wonderful Aviation gère l'une des grilles de vols les plus complexes, et le système de réservation autonome de Moove, combiné à ses fonctionnalités uniques de planification, va rationaliser nos opérations et optimiser l'utilisation des avions », a déclaré Samantha Garrison, directrice de la coordination des vols chez Wonderful Aviation, part 91 de The Wonderful Company.

Au-delà de la réservation

Le système de planification d'entreprise de Moove est plus qu'une simple plateforme logicielle, c'est un centre opérationnel complet pour les départements aériens. Le système s'intègre de manière transparente avec les outils OPS essentiels et les systèmes d'entreprise tels que les bases de données RH, garantissant ainsi des opérations fluides à chaque étape du parcours client. « Notre solution va au-delà de la réservation - nous fournissons aux planificateurs un centre de commande puissant, piloté par une automatisation alimentée par l'IA, regroupant les sièges vides pour maximiser le retour sur investissement du département des vols », a déclaré Antoine Awaida, cofondateur et directeur de la technologie de Moove.

Un premier client Part 135 en Amérique du Nord

Parallèlement à l'application Passenger sous la marque de l'entreprise, cette nouvelle suite logicielle introduit des fonctionnalités clés telles que les checklists d'équipe, la cartographie des passagers sur plusieurs tronçons (surnommée « Skygrid »), et la création de navettes en un clic à partir de n'importe quelle mission, tirant parti de la technologie dérivée de son PSS (Passenger Service System) pour les compagnies aériennes régulières. Moove annonce également le déploiement de son interface de réservation charter pour l'opérateur PrismJet, basé à Scottsdale, son premier client Part 135 en Amérique du Nord.