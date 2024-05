Moonwalk dans l’Arizona

Cinq simulations une semaine

C’est dans le champ volcanique San Francisco, une zone qui s’étend sur 4 700 km2 au nord de Flagstaff, en Arizona, que la Nasa a organisé cette semaine une série de cinq simulations de marche en scaphandre sur la Lune, dans le cadre des préparatifs du programme Artemis.

Les exercices ont été réalisés par les astronautes américains Kate Rubins (45 ans, vétérane de deux séjours de longue durée à bord de la Station spatiale internationale en 2016 et 2020-2021) et Andre Douglas (38 ans, sélectionné en 2021 au sein du groupe d'astronautes 23).

Équipés de maquettes de scaphandres et disposant d’un chariot de transport d’outils, ils ont pratiqué divers scénarios de marche lunaire et testé différentes technologies, dont des écrans de réalité augmentée.

En soutien des astronautes étaient présents des ingénieurs et d’experts de terrain, tandis qu’une équipe de contrôleurs de vol et de scientifiques du centre Johnson de la Nasa à Houston, au Texas surveillait et guidait les activités.

Terrain analogue

Depuis le programme Apollo dans les années soixante, le désert de l'Arizona constitue un terrain d'entraînement idéal pour préparer les missions d’exploration de la Lune, en raison des nombreuses similitudes entre les deux paysages aux caractéristiques volcaniques, remplis de cratères et les failles.

Le retour sur la Lune des Américains est aujourd’hui programmé en septembre 2026, avec la mission Artemis 3 qui doit se poser au pôle Sud.

Le hiatus depuis la mission Apollo 17 aura duré 56 ans…