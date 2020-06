Montée en puissance de l'A400M

Largage de parachutistes.

Le Ministère des Armées a annoncé le 18 mai dernier que l'avion de transport A400M était désormais apte à larguer des parachutistes par une porte latérale de l'appareil. Afin de valider cette capacité, un entraînement opérationnel a eu lieu auparavant. « Cet exercice s'est tenu à l'école des troupes aéroportées (Pau) avec un A400M de l'armée de l'Air et des parachutistes de l'armée de Terre », rapporte ainsi le MinArm.



Nouvelle capacité.

Cette nouvelle capacité, longtemps attendue, représente un intérêt majeur pour les troupes françaises et vient ainsi étendre la palette de performances offertes par l'A400M, d'ores et déjà capable de larguer des parachutistes et du matériel par la rampe arrière. « Un nouveau type de largage de personnel est désormais autorisé. Il repose sur l'utilisation d'une porte latérale et l'ouverture automatique du parachute. Dans ce mode d'action, une sangle reliée à la soute de l'avion permet de déployer automatiquement le parachute sous l'effet de la gravité, une fois que le parachutiste a quitté l'avion », détaille le Ministère des Armées. Jusqu'à 30 parachutistes peuvent ainsi être largués via une porte latérale, une capacité qui devrait s'accroître au cours des prochains mois.



Prochaines étapes.

L'ambition, pour les armées, est de pouvoir larguer des parachutistes par les deux portes latérales simultanément. Un objectif qui devrait être atteint au cours de l'année 2021.