Moins d'AC-130J Ghostrider : l'USAF se tourne vers les opérations de haute intensité

Cependant, les plans ont été révisés et l'US Air Force ne prévoyait déjà plus que 37 AC-130J pour l'année fiscale 2024. Désormais, l'USAF ne compte plus commandé d'AC-130J supplémentaires. Au total, l'USAF compte donc 31 AC-130J mais dont seuls 30 sont opérationnels : un appareil a subi trop de contraintes durant les essais et est seulement utilisé pour entrainé les différents personnels mais au sol.

Moins de guerre asymétrique et plus d'intensité

Les diverses versions d'AC-130 ont été un atout majeur dans le soutien aux troupes au sol, notamment face aux combats contre des forces non-étatiques, comme en Afghanistan. D'ailleurs, lors de l'opération d'évacuation de l'Afghanistan, des AC-130J effectuaient des patrouilles constantes au-dessus de l'aéroport de Kaboul, permettant aux différentes troupes de disposer d'un appui aérien constant et de précision.

Cependant, le contexte des opérations à changer : il ne s'agit plus pour l'USAF d'engager des forces non-étatiques mais bien d'utiliser sa flotte d'appareils de combat face à un éventuel conflit étatique. La Chine est particulièrement au centre de l'attention du Pentagone. Cela ne signifie toutefois pas la fin des gunships au sein de l'USAF puisque le commandant des forces spéciales de l'US Air Force avait notamment annoncé :

"L'avenir sera différent de ce que nous avons connu au cours des 20 dernières années. [...] Une chose dont je suis certain, c'est que cet avion sera pertinent quel que soit le futur environnement d'exploitation."

Il faut noter que les structures de C-130J qui ont été commandés et déjà achetés en vue des AC-130J numéro 32 et plus ne seront pas annulés. Au contraire, ils seront modifiés au standard MC-130J, la version de transport tactique et de soutien aux opérations des forces spéciales de l'USAF du Super Hercules, au sein du 193ème escadron des opérations spéciales.

AC-130J

Il s'agit de la 5ème génération de gunship qui se base sur le C-130. Contrairement aux quatre versions précédentes, il s'agit de la première variante qui se base sur le C-130J Super Hercules. Il est ravitaillable en vol et son équipage comprend deux pilotes, un officier systèmes de combat, un opérateur des systèmes d'arme, un opérateur pour les capteurs et quatre aviateurs spéciaux. Il est aussi équipé du Precision Strike Package (PSP), incluant un console de mission, de nouvelles communications robustes, deux capteurs électro-optiques et infrarouges. La console permet de cumuler les différentes informations pour pouvoir tirer des bombes ou missiles de précision. Cela permet alors aux AC-130J d'acquérir une capacité stand off. D'ailleurs, en offensif, ses capacités sont variables ;