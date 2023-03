Mitsubishi détruit son premier SpaceJet

Le SpaceJet détruit...

Tabula rasa ou dit autrement du passé, faisons table rase. Ce pourrait être actuellement le leitmotiv chez Mitsubushi Aircraft Corporation, qui vient de procéder sans état d'âme à la destruction de son premier SpaceJet (JA21MJ) à l'aéroport de Moses Lake, dans l'état de Washington, à peine un peu plus d'un mois à quelques jours près après l'annonce de l'arrêt du programme -le communiqué fut publié le 7 février 2023-. C’est la toute première fois qu’un programme civil parvenu à ce stade de développement est annulé, alors que des prototypes ont volé et ont fait l’objet d’essais poussés, que des compagnies aériennes ont commandé l’avion et que pas moins de mille milliards de yens, soit presque 8 milliards d’euros (!) ont été dépensés… En pure perte.

...Ne connaîtra sans doute pas le musée

Cette destruction, rapide, en rappelle une autre. Celle de l'Avro CF-105 Arrow de l'autre côté de la frontière. Mais l'Arrow avait au moins l'excuse, si c'en est une, d'être un -fort beau au demeurant- biréacteur supersonique issu d'un programme militaire, dont la vocation première aurait été d'intercepter les éventuels et potentiels bombardiers soviétiques venus menacer les cieux nord-américains. Le programme arrêté, les prototypes furent systématiquement détruits, les ingénieurs ayant contribué au programme migrèrent aux Etats-Unis et apportèrent une contribution d'ampleur au programme spatial américain, notamment au niveau des missions Apollo et de la conquête de la Lune.

Scope Clause, FAA et Covid

Côté Mitac (Mitsubushi Aircraft Corporation) il restera, hors appareils, un splendide hangar ou hall d'assemblage absolument neuf et pour cause, il ne connaîtra jamais les pièces et éléments du SpaceJet. La Scope clause (réglementation qui régit et limite l'exploitation des jets régionaux au sein des réseaux des grandes compagnies américaines), le recours -trop tard- à des ingénieurs et techniciens ayant connaissance des normes de certification de la FAA et enfin l'impact de la pandémie liée au Covid eurent raison du biréacteur.