Missions russes en Alaska

Hausse des interceptions

Cité en mars dernier, David A. Krumm, chef de l’Eleventh Air Force a affirmé que les interceptions d’appareils russes dans l’ADIZ (Air Defense Identification Zone) de l’Alaska en 2020 ont connu un niveau inégalé depuis la Guerre Froide. En effet, en une année, plus de 60 aéronefs de tous types (combat, Patmar, ISR) ont été contrôlés par la chasse américaine. Aussi, il ne s’agirait plus de tester la réactivité des forces américaines, mais bien de tester le potentiel de « surge » de l’US Air Force. En effet, les appareils russes restent désormais plusieurs heures dans l’ADIZ pour épuiser les chasseurs, ce qui nécessite de nombreux ravitaillements. La séparation des appareils russes après leur interception est également citée, obligeant l’US Air Force à envoyer d’autres chasseurs pour les suivre individuellement. Si aucune interception n’a donné lieu à un incident, ces actions mettent à rude épreuve les pilotes américains. Néanmoins, il semblerait que les actions russes en Alaska aient diminué depuis le début de l’année, laissant augurer une courte trêve…

Regain de tensions

Ce regain d’activités aériennes se conjugue avec la remontée en puissance des forces armées russes en Arctique. En effet, selon plusieurs rapports, la Russie aurait remilitarisée une cinquantaine de bases abandonnées datant de l’époque soviétique, de quoi lui assurer une présence renforcée dans cette zone convoitée. En réponse, L’US Air Force mènerait de plus en plus de vols de reconnaissance à proximité des sites militaires russes sensibles.

L’ordre de bataille américain

L’US Air Force est présente en Alaska avec la Eleventh Air Force (11AF) basée à Elmendorf AFB. Ses principales unités sont le 3rd Wing à Elmendorf qui dispose notamment de 54 F-22 (plus haute concentration d’appareils de 5ème génération au monde), et de la 354th Fighter Wing à Eielson AFB avec ses F-16 et depuis peu ses F-35A (54 prévus). Ces appareils de chasse ont pour missions la surveillance et la protection du ciel du 49ème état Américain. Dans un scénario de conflit, ils auraient aussi pour objectif la destruction des défenses aériennes ennemies et l’appui au sol. Ces éléments sont renforcés par les KC-135R de la 168th Air Refueling Wing basé à Eielson ADF. La 176th Wing située à Elmendorf AFB complète le dispositif aérien avec des C-17, HH-60G et HC-130. Le maillage radar de ce vaste territoire est opéré par le 611th Air Support Group qui dispose de 15 stations fixes et de trois stations relais gérés en partenariat avec le NORAD (Long Range Radar Site/Short Range Radar Site).