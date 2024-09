Mission Polaris : SpaceX vise toujours plus haut

Quatre (courageux) passagers

Initiée par Jared Isaacman moins de trois ans après Inspiration4, le premier vol orbital 100 % privé organisé avec SpaceX, la mission Polaris Dawn se sera faite désirer, entre ses deux ans et demi de préparatifs, une fuite d’hélium sur les installations au sol décelée la veille de la tentative de lancement du 27 août, puis une interminable attente de conditions météorologiques favorables, pour le décollage mais aussi le retour sur Terre quatre cinq jours plus tard.

Placée au sommet d’un Falcon 9 (dont le premier étage était utilisé pour la quatrième fois), la capsule Crew Dragon « Resilience » s’est finalement envolée ce 10 septembre à 9 h 23 UTC depuis le célèbre pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, en Floride.

Quatre passagers accompagnent Jared Isaacman pour cette nouvelle mission historique : Scott Poteet, ancien pilote de l’US Air Force qui fut le directeur de mission sur Inspiration4, et deux ingénieures de SpaceX : Sarah Gillis, chargée de la formation des astronautes, et Anna Menon, directrice de mission.

C’est la première fois que du personnel de SpaceX participe à un vol de Falcon.

(Très) Ambitieux plan de vol

Le plan de vol de la mission Polaris prévoit que le Resilience commence par se placer sur une orbite de 190 × 1 400 km, soit encore plus haut que les 585 km d’Inspiration4 (le record d’altitude depuis les missions lunaires Apollo).

Au cours des cinq jours de mission, l’équipage compte mener un programme de 36 expérimentations scientifiques et techniques, et réaliser des premiers essais de communications laser avec la constellation Starlink, pour la première fois depuis un vaisseau habité.

Mais surtout, deux sorties extravéhiculaires (EVA – Extravehicular Activity) sont programmées à 700 km d’altitude, avec des scaphandres développés pour l’occasion par SpaceX.

Pour se préparer, l’équipage a passé quelque 2 000 heures en simulateur ; s’il s’agit d’une initiative privée, il est difficile de parler ici de tourisme spatial…

L’avis du spécialiste

Les EVA imposent aux astronautes deux prérequis, nous explique l’astronaute français Jean-François Clervoy : « d’une part connaître parfaitement le fonctionnement et l’usage du scaphandre (avec et sans anomalie), et d’autre part maîtriser les opérations de passage pour sortir de l’habitacle et y revenir. L’entraînement du premier inclut des manipulations sur le scaphandre de vol, en conditions de vide thermique simulant les cas de rayonnement de jour et de nuit orbital dans une chambre à vide. Le second entraînement se pratique dans des maquettes grandeurs nature, au sec ou sous l’eau (pour des tâches complexes). À part l’utilisation de scaphandres en piscine, l’ensemble de l’équipage de Polaris Dawn est passé par ces séances incontournables et a obtenu sa qualification. C’était indispensable car, à la différence des EVA réalisées hors de l’ISS, sur le Crew Dragon l’habitacle fait office de sas, ce qui fait que les équipiers restant à bord de la cabine (Scott Poteet et Anna Menon) sont soumis au vide spatial en même temps que ceux qui sortent (Jared Isaacman et Sarah Gillis). De plus, les premiers sont qualifiés pour secourir les seconds en cas de besoin. Ce concept, appelé "buddy system", est systématiquement appliqué dans toute activité en milieu hostile (plongée, escalade, parachutisme…). Même si les leçons tirées de plusieurs centaines de sorties dans l’espace en presque 60 ans offrent un catalogue très riche de bonnes pratiques, il reste que Polaris Down présente plusieurs "premières" imposant des innovations techniques (comme le lecteur de données intégré dans le casque) et opérationnelles sans comparaison avec l’expérience passée. Espérons que chaque évènement redouté aura été pris en compte afin que les redondances et les procédures lui assurent une ou plusieurs contre-mesures accessibles à un équipage néophyte en la matière… »

A retrouver dans le numéro 2889 d’Air & Cosmos, à paraître jeudi 12 septembre : l’été fou de SpaceX.