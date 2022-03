Missiles : MBDA signe deux contrats avec la Grèce

Missiles ASTER 30 B1 et Exocet MM40 B3C pour les frégates

Aux commandes passées auprès de Dassault Aviation et de Naval Group par la Grèce sont associés deux autres contrats, cette fois au bénéfice du missilier européen MBDA. Le premier assure la fourniture des missiles de défense aérienne ASTER 30 B1 et antinavires Exocet MM40 B3C, pour trois frégates de défense et d’intervention (FDI) HN (et une supplémentaire en option).

Meteor, SCALP, Mica et Exocet pour les Rafale



Le second contrat est quant à lui dédié à l’armement de six avions de combat Rafale supplémentaires commandés par les forces aériennes grecques. Il fait suite au contrat signé en janvier 2021 pour l’armement de 18 premiers Rafale. Ces six nouveaux avions seront tous équipés du même armement comprenant le missile air-air à longue portée Meteor, le missile de croisière SCALP, le missile antiaérien MICA ainsi que le missile antinavires AM39 Exocet.

Industrie grecque impliquée dans la mise en oeuvre

Les contrats ont été signés par l’Amiral Aristeidis Alexopoulos, Directeur Général de l’Armement et des Investissements du ministère de la Défense grec, et Eric Béranger, CEO de MBDA, à l’occasion d’une réunion à Athènes. Des industriels grecs du secteur de la Défense seront impliqués dans la mise en oeuvre de ces contrats, ainsi que dans la phase de maintien en conditions opérationnelles.