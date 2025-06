Missiles : l'outil IA de Neode Systems pour rendre le MBDA Akeron MP encore plus performant

L'outil IA de Neode Systems aux essais d'ici la fin de l'année

La Direction Générale de l’Armement (DGA) vient de notifier à Neode Systems un premier contrat pour mettre aux essais son outil IA "Ground Warden" qui vise à améliorer la détection et l'engagement de cibles au-delà de la vue directe du missile Akeron MP de MBDA en service non seulement au sein des forces armées françaises mais aussi de forces armées alliées en Europe. Une séquence de tirs aura lieu d'ici la fin de l'année. "Cette démonstration permettra aux forces de tester rapidement Ground Warden, préfigurant ainsi l’acquisition d’une licence de cette solution pour répondre aux besoins d’agilité de l’Armée de Terre face aux nouvelles menaces du champ de bataille", souligne MBDA.

Neode Systems : la start-up de MBDA créée il y a moins de 18 mois

Neode Systems est une start-up créée il a moins de 18 mois et dédiée au développement de fonctionnalités numériques avancées et à l’intelligence artificielle. Son outil "Ground Warden" est son premier cas d'usage et répond "au besoin croissant de réactivité et d’assistance des opérateurs sur le terrain" face aux nouvelles menaces observées sur le champ de bataille". La formule "premier cas d'usage" signifie qu'il y en aura d'autres. « NEODE Systems est une nouvelle preuve de l’agilité de MBDA et de notre capacité à innover, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle dédiée à l’optimisation de nos produits", se félicite Eric Béranger, président du missilier européen.

Vente de licence logicielle

Neode Systems souligne sa capacité en cycle court avec des solutions permettant de passer rapidement du concept au produit et "impliquant le client final à chaque étape". Il y a l'innovation technologique mais aussi le développement marchés. "Neode Systems dispose en outre d’un modèle commercial fondé sur la vente de licence logicielle, pour faciliter l’intégration des améliorations apportées par les équipes aux systèmes d’armes déployés sur le terrain", souligne la start-up.