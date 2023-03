Missiles hypersoniques : L'US Air Force abandonne le programme AGM-183 ARRW

Test et aveu d'échec pour l'armée de l'air américaine Le 13 mars dernier, le missile AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) a connu un énième échec lors d’un test au cours duquel il a été tiré depuis un bombardier stratégique B-52H au large de la Californie. Si peu de détails ont été révélés au sujet de cet évènement, le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, avait tout de même souligné que le test n'était pas un succès, en précisant aux membres du sous-comité de défense des crédits de la Chambre, le 28 mars, que l'armée de l'air américaine (USAF) était « plus attaché à l’HACM en ce moment qu'à ARRW ». L'ARRW a été conçu par Lockheed Martin comme une arme hypersonique boost-glide, un type de missile qui atteint la vitesse hypersonique grâce à une fusée et qui finit sa course en glissant vers sa cible. Sa fonction était d'apporter des capacités de mise en œuvre rapide de la réponse militaire via la vitesse hypersonique et le lancement depuis les airs. En concurrence face à lui se trouve le missile de croisière d'attaque hypersonique HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) développé par Raytheon avec l’aide de Northrop Grumman pour la technologie de propulsion. Si compétition il y avait, il semblerait néanmoins que le vent ait bel et bien tourné pour le programme ARRW dont deux missiles restent encore à tester.

Le 14 mai 2022, l'AGM-183A (ARRW) réussi son test, lancé depuis un bombardier B-52H Stratofortress. © U.S. Air Force

L'armée de l'air "n'a pas actuellement l'intention de poursuivre les achats de suivi" Alors que l'armée de l'air demandait pour 150 millions de dollars pour la poursuite de la recherche, du développement, des essais et de l’évaluation (RDT&E) de l’ARRW dans la proposition du budget pour l’exercice 2024, contre 115 millions de dollars pour l’exercice 2023, l’intérêt de l’USAF pour le programme semble avoir disparu. C’est du moins ce que semble affirmer le secrétaire adjoint de l'Air Force pour l'acquisition, la technologie et la logistique Andrew P. Hunter au sous-comité tactique des forces aériennes et terrestres du House Armed Services Committee le 29 mars dans un témoignage écrit. Il y indique que l’USAF « n'a pas actuellement l'intention de poursuivre les achats de suivi » de l’ARRW. Il précise cependant que « bien que l'armée de l'air n'ait pas l'intention de poursuivre l'achat de l'ARRW une fois que le programme de prototypage sera terminé, il y a un avantage inhérent à effectuer des vols d'essai complets afin de recueillir les données d'apprentissage et d'essai qui aideront à informer les futurs programmes hypersoniques ». Les deux missiles restant à tester du programme devraient donc être tirés mais dans un objectif de récolte de données et non de passage à un phase suivante du processus de développement du missile. Et Frank Kendall d'ajouter à ce sujet, "Nous allons terminer les tests ARRW, puis nous allons prendre une décision d'approvisionnement, mais pour le moment, nous n'avons pas d'argent prévu dans le budget quinquennal pour ARRW ». Cependant aucune précision n’a été apportée sur les causes de cet abandon.

Concept design par Raytheon de son projet de missile hypersonique à respiration aérienne HACM. ©