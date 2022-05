Premier tir réussi de l'AGM-183A... après trois échecs !

WB-57 926 Landed in Point Mugu, California, US. pic.twitter.com/aQnch52eGg

L'AGM-183A n'est pas un missile standard puisqu'il emporte un planeur. Le seul objectif du missile est d'accélérer jusqu'à une vitesse très élevée avant que sa coiffe ne s'ouvre et libère le planeur hypersonique. Aucune information n'est disponible sur l'emport ou non d'un planeur lors des quatre essais. En revanche, dans un communiqué de presse , Lockheed Martin a annoncé que le missile avait atteint Mach 5 (soit 6.150 km/h). Il ne faut toutefois pas prendre cette vitesse comme une vitesse maximale et plutôt s'attendre à des vitesse beaucoup plus élevées lors des prochains essais.

Les missiles hypersoniques

Il existe plusieurs avantages à utiliser un missile hypersonique : au contraire des missiles balistiques intercontinentaux qui effectuent une courbe et donc un trajet bien définit, la manœuvrabilité du planeur va rendre son interception très compliquée. De plus, le besoin de sortir de l'atmosphère permet à des radars de détecter les missiles intercontinentaux. Le planeur hypersonique sera beaucoup plus difficile à trouver car il vole plus bas. De plus, certains planeurs sont annoncés comme étant furtifs. Enfin, sa manœuvrabilité combinée à sa vitesse très élevée fait qu'il n'est pas possible de déterminer sa cible finale avant qu'il ne soit trop tard. Ces missiles viendront donc repenser la dissuasion nucléaire de nombreux pays. Dans le cas où ils seraient utilisés sans charge nucléaire et à vide, leur seule vitesse hypersonique leur confère déjà une puissance minimale estimée à 3 tonnes d'explosifs à l'impact.

Cependant, en volant à une vitesse très élevée dans l’atmosphère, le missile (en phase ascendante) et le planeur (durant son vol) subiront des chaleurs extrêmes. De fait, le développement de ce type de missile est lent et très coûteux.

Et dans le monde ?

Actuellement, la Chine, la Russie et les États-Unis disposent et continuent de développer des missiles hypersoniques. L'Inde, la France, l'Australie, l'Allemagne et le Japon développent aussi leur premier missile hypersonique. Dernièrement, les États-Unis avaient déployé deux de leur trois avions RC-135S Cobra Ball pour espionner et récolter des informations sur le tir du missile russe Satan II ( article sur centré sur ce sujet ). Celui-ci est avant tout un missile balistique intercontinental mais il pourrait emporter des planeurs hypersoniques.

Pour terminer, il faut préciser que contrairement aux trois premiers pays, la France est extrêmement discrète sur le développement et les essais de planeurs hypersoniques. D'ailleurs, un essai aurait théoriquement déjà eu lieu si l'on reprend les mots de la Ministre des Armées, Florence Parly, datés du 10 mai 2021 :

"La France, comme beaucoup d’autres grandes nations militaires, développe des planeurs hypersoniques. Notre démonstrateur V-MAX devrait accomplir son premier vol dans les prochains mois. [...] Pour franchir les défenses aériennes les plus perfectionnées [...][ces] missiles pourront atteindre des vitesses inédites de 6000 à 7000km/h [...][soit] parcourir la distance entre Dunkerque et Nice en 12 minutes."