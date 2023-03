HALO, le projet du futur missile hypersonique air-navire de l'US Navy prend de l'ampleur

Les prototypes de missile hypersonique prévus à l’horizon 2024

Le 27 mars, le Naval Air Systems Command (NAVAIR) a attribué deux contrats à Raytheon Missiles and Defense et à Lockheed Martin pour le développement d'un missile hypersonique à longue portée et à grande vitesse, baptisé HALO (Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface). Les deux contrats atteignent une valeur totale de 116 millions de dollars. Les armes hypersoniques étant considérées comme « une priorité absolue » dans la stratégie de défense nationale, la marine américaine a déjà affirmé vouloir mettre en service un missile de croisière hypersonique anti-navires lancé par voie aérienne d’ici à 2028.

Les industriels soumis à un calendrier agressif

L’objectif du HALO est d’offrir à la marine les armes nécessaires pour opérer dans un espace de combat contesté en réussissant notamment à dépasser capacités anti-accès/déni de zone (A2/AD) adverses.

Selon les termes des contrats révélés par le NAVAIR, les industriels permettront d’atteindre et d'assurer la maturation technique ainsi que le développement du système de propulsion de cette arme hypersonique de manière à ce qu’il soit adapté aux aéronefs qui en assureront le transport. Les deux entreprises ont jusqu’à décembre 2024 pour atteindre ce stade après quoi, leurs conceptions préliminaires respectives seront examinées avant d’être essayées en vol. Ces échéances à court terme répondent à « un calendrier d’agressif » et à une situation où l'armée américaine doit faire face à un « environnement de menace plus exigeant » selon le capitaine Richard Gensley, responsable du programme d'armes de frappe de précision (PMA-201).